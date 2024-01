Premier League: Liverpool, victorie în fața echipei Newcastle Formatia Liverpool a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Newcastle, intr-un meci contand pentru etapa a XX-a a campionatului Angliei, scrie news.ro. Pentru Liverpool au marcat Salah, in minutele 49 si 86 (penalti), Jones, in minutul 74, si Gakpo, in minutul 78, in timp ce pentru Newcastle au inscris Isak, in minutul 54, si Botman, in minutul 81. In minutul 23, Salah a ratat un penalti pentru Liverpool, iar Newcastle a inscris in minutul 37 prin Burn, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. In clasament, Liverpool este lider, cu 45 de puncte, iar Newcastle este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

