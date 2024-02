Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Arsenal Londra s-a impus sambata, in deplasare, scor 5-0, in fata echipei Burnley, in etapa a 25-a din Premier League. Intr-un alt meci, Tottenham a pierdut, pe teren propriu, scor 1-2, cu gruparea Wolverhampton, potrivit news.ro. Arsenal a controlat partida de la Burnley, de pe Turf…

- Formatia Liverpool a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Newcastle, intr-un meci contand pentru etapa a XX-a a campionatului Angliei, scrie news.ro.Pentru Liverpool au marcat Salah, in minutele 49 si 86 (penalti), Jones, in minutul 74, si Gakpo, in minutul 78, in timp ce pentru…

- West Ham United a produs surpriza etapei cu numarul 19 din Premier League dupa ce s-a impus cu scorul de 2-0, in deplasare, pe Emirates Stadium, in fața formației Arsenal Londra. Oaspeții au deschis scorul pe Emirates Stadium in minutul 13 prin Tomas Soucek. Arsenal a cautat egalarea si Bukayo Saka…

- Nottingham Forest a obtinut o victorie surprinzatoare marti, in prologul etapei a 18-a din Premier League, dupa ce a invins in deplasare, cu 3-1, pe Newcastle United. Gazdele au deschis scorul, in minutul 23, din penalty, prin Alexander Isak, insa „padurarii” au marcat trei goluri prin Chris Wood (45+1,…

- Vreau sa mergem pe Anfield Road si sa invingem sambata seara pe Liverpool, a declarat vineri antrenorul lui Arsenal Londra, Mikel Arteta, inaintea derby-ului etapei a 18-a din Premier League, scrie AFP."Am facut-o pe Old Trafford (cu Manchester United), pe Stamford Bridge (terenul lui Chelsea) si…

- Arsenal a invins-o pe Brighton, scor 2-0, și a urcat pentru moment pe primul loc in Premier League. Kai Havertz (24 de ani) a reușit un nou gol pentru „tunari”. Mikel Arteta a abordat disputa contra lui Roberto De Zerbi cu o mare dorința de revanșa. In ultimul meci direct, jucat chiar pe Emirates,…

