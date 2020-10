Premier League, etapa a 5-a. Everton – Liverpool 2-2

Stiri pe aceeasi tema

- Meci superb in etapa a cincea din Premier League. Derbyul dintre Everton și FC Liverpool a fost unul spectaculos și s-a incheiat nedecis, scor 2-2."Cormoranii" au inceput partida cu toate motoarele turate și au deschis scorul in minutul 3 prin Sadio Mane.

- Aston Villa o infrunta ACUM pe Liverpool, in etapa cu numarul 4 din Premier League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul etapei #4 din Premier League liveTEXT » Aston Villa - Liverpool 4-1 Au marcat: Watkins 4, 22, 39, McGinn 35 / Salah 33

- Liverpool, campioana Angliei, a inceput cu dreptul noul sezon din Premier League și a invins-o pe Leeds, 4-3m grație unui gol marcat in minutul 88. Revenita in Premier League dupa 16 ani, echipa lui Marcelo Bielsa a aratat un joc spectaculos și le-a creat multe probleme celor de la Liverpool. „Cormoranii”…

- Leicester - Manchester United și Chelsea - Wolves sunt duelurile care vor stabili cele doua echipe care vor reprezenta Premier League in Liga Campionilor, alaturi de Liverpool și Manchester City. Meciurile au inceput la ora 18:00 și pot fi urmarite in format liveTEXT și liveSCORE pe GSP.ro.In acest…

- Proaspata campioana a Angliei la fotbal, Liverpool, a facut spectacol cu Chelsea, pe care a invins-o cu scorul de 5-3, miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 37-a, penultima din Premier League. ''Cormoranii'' conduceau cu 3-0 in finalul primei reprize, prin…