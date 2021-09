Pregătiri pentru sezonul rece la Iasi. Primaria va achiziționa cărbune energetic Primaria Municipiului Iași va cumpara 100.000 de tone de carbune energetic (cu o flexibilitate de +/- 10%) necesar alimentarii sistemului centralizat de furnizare a apei calde și energiei termice in iarna 2021 – 2022. Procedura de achiziție publica, postata in Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP – SICAP), are o prevedere financiara de 60.794.965 lei, fara TVA, respectiv 72.346.008,35 lei cu TVA (circa 14,6 milioane de euro), iar companiile interesate sunt incurajate sa depuna oferte pana cel tarziu pe 6 octombrie 2021. Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

