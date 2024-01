Pregătiri pentru Anul Jubiliar: Restaurarea celebrului baldachin din Bazilica San Pietro Vaticanul a anunțat ca renumitul baldachin de deasupra altarului principal al Bazilicii San Pietro va fi supus unei restaurari majore. In anul 1624, papa Urban al VIII-lea, l-a insarcinat pe Bernini sa proiecteze și sa construiasca baldachinul de deasupra Altarului papal, situate deasupra mormantului Sfantului Apostol Petru. Baldachinul are o inalțime de 92 de metri, este format din coloane de bronz rasucite și cantarește in total aproape 70 de tone. Bernini a finalizat aceasta capodopera in noua ani. Dupa ce a vizitat Bazilica San Pietro in 1873, romancierul Henry James a descris intalnirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

