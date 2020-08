Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in noul an școlar care va incepe pe 14 septembrie, in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita școala, toți parinții elevilor din școala respectiva vor primi 75% din salariu pe perioada in care stau acasa cu copilul sa invețe online. „Știți foarte…

- Conducerea Școlii de Arta din cadrul Centrului de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș a pregatit deja oferta educaționala pentru anul școlar 2020 – 2021. Inscrierile vor avea loc in perioada 01-30 septembrie 2020. Viitorii cursanți au la dispoziție nu mai puțin de 19 specializari: canto muzica…

- Salvați Copiii avertizeaza asupra consecințelor dramatice pe care ingradirea accesului la educație il are pentru copiii vulnerabili. Astfel, organizația solicita ca, in perioada verii, cu sprijinul comunitaților locale și al organizațiilor neguvernamentale, sa poata fi organizate cursuri școlare, respectand…

- Primaria comunei Cobadin va moderniza scoala din localitate Investitia presupune un cost de peste 6 milioane de leiPrimaria comunei Cobadin organizeaza o licitatie publica pentru achizitia serviciului de executie lucrari in cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare si construire infrastructura educationala…

- Școala ”Titu Maiorescu” din Iași și-a suspendat activitatea luni, chiar in ziua in care trebuia sa inceapa orele de pregatire pentru Evaluarea Naționala, dupa ce doi angajați au fost confirmați cu Covid-19.Conform directorului școlii, Oana Mirela Ichim, inițial au fost efectuate pereventiv noua teste,…

- 585 de elevi din Sebeș și din localitațile aparținatoare și-au anunțat prezența la cursurile școlare din anii terminali, in perioada 2 – 12 iunie 2020, conform datelor pe care primaria le-a primit de la instituțiile de invațamant. Dorin Nistor: „Suntem alaturi de elevi și de profesori, oferindu-le toata…

- „Sa faca ce e bine, sa se inavuteasca in fapte bune, sa fie darnici, sa fie cu inima larga…” (I Timotei 6, 18) Ce poate fi mai inalțator pentru un profesor de Religie decat a implini cuvantul prin fapte. Școala educa, invața, dar mai ales șlefuiește caractere. Ora de Religie este in esența sufletul…

- Elevii si cadrele didactice care vor reveni la scoala pentru pregatirea examenelor nationale vor beneficia gratuit de masti de protectie pe care Guvernul le va distribui prin intermediul inspectoratelor scolare, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban. El a precizat ca achizitia va fi facuta, in…