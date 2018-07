Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de persoane care iși doresc sa fie polițiști s-au inscris la concursul de admitere la școlile de poliție. Spor la pregatire și mult succes! Pana pe 15 iunie, termenul limita, pe cele 1.600 de locuri la școlile de agenți de poliție s-au inscris 10.363 de candidați ( 8.249 candidați pe 1.300…

- Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului Frantei, a adoptat recent un proiect de lege care prevede interzicerea accesului elevilor cu telefoane mobile in scolile primare si generale, informeaza postul Europe 1, citat de Mediafax.Noua lege prevede "interzicerea efectiva" a accesului cu telefoane…

- Pe durata celor 10 saptamani de concurs, elevii din școlile care au participat au fost incurajați sa organizeze numeroase sesiuni de educație ecologica, proiecții de materiale educative și ateliere de reciclare creativa, atat pentru ei, cat mai ales pentru ceilalți elevi din școala și pentru…

- Ministerul Invatamantului din Ucraina a pregatit un set de legi prin care in scolile de stat din aceasta tara sa se predea exclusiv in limba ucraineana. In plus, predarea in limba materna a minoritatilor va putea avea loc doar in scolile particulare si numai in anumite conditii.

- Gradul de inechitate si polarizare in mediul educational este in continua crestere. Doar 11% din scolile din Romania sunt de elita, in timp ce 27% se afla in risc major de abandon scolar si excluziune sociala. Cel putin asa rezulta din analiza realizata de expertii in Educatie de la Human Catalyst.

- In anul 2018 vor fi organizate concursuri de admitere in vederea ocuparii a 750 locuri pentru Jandarmerie in scolile militare ale Ministerului Afacerilor Interne. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi recruteaza candidati in vederea luarii in evidenta si, ulterior, intocmirea dosarelor pentru participarea…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) scoate la concurs 2.880 de locuri la școlile de agenți și subofițeri, pentru sesiunea august – septembrie 2018. Te poți inscrie pana pe 15 iunie. Afla aici toate informațiile despre condițiile de recrutare și etapele și probele de concurs

- Scopul GDPR impune protejarea confidentialitatii datelor personale intr-o lume care devine tot mai dependenta de tot ce inseamna date si informatii. Gradinitele, scolile si liceele prelucreaza numeroase date cu caracter personal atat ale copilului, cat si ale reprezentantilor sai legali, avand astfel…