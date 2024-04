Se dezmembrează școlile. Sălile de clasă și laboratoarele, donate ONG-urilor Dupa inchiderea școlilor și comasarea acestora, Ministerul Educației a trecut la etapa dezmembrarii unitaților de invațamant. Astfel, ministerul a publicat procedura de donare a spațiilor din interiorul școlilor și din curtea acestora catre diverse ONG-uri și instituții publice, creandu-se un amalgam periculos in incinta acestora, unde siguranța elevilor este pur și simplu aruncata in aer. […] The post Se dezmembreaza școlile. Salile de clasa și laboratoarele, donate ONG-urilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

