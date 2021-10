Stiri pe aceeasi tema

- Astronautul german Matthias Maurer, de la Agentia Spatiala Europeana (ESA), a spus ca va lua cu el tocanita de vânat si supa de cartofi atunci când va calatori spre Statia Spatiala Internationala (ISS), la sfârsitul lunii octombrie, informeaza DPA.Matthias Maurer, în vârsta…

- SpaceX a publicat un clip in care cei patru astronauți amatori care au petrecut trei zile pe orbita terestra au vazut pentru prima oara Terra. Ei au admirat cum se vede Pamantul prin cupola uriașa a capsulei Crew Dragon. Uriașul hublou reprezinta unul dintre cele mai interesante lucruri din capsula…

- Elon Musk a declarat ca primul echipaj civil din istoria SpaceX a avut parte de „provocari" cu toaleta si a promis un upgrade pentru urmatorul zbor, noteaza Mediafax. Miliardarul a declarat pe Twitter ca SpaceX planuieste sa imbunatateasca dotarile pentru urmatorul sau zbor spatial-turistic,…

- Compania lui Elon Musk, SpaceX, a lansat primul zbor pe orbita cu un echipaj format doar din turisti. Racheta a decolat de pe baza Cape Canaveral din statul american Florida.Miliardarul american Jared Isaacman este liderul echipajului din care fac parte inca trei turiști.

- A trai în microgravitație este „ca și cum ai avea superputeri”, a declarat McArthur pentru publicația Insider într-o intervenție de pe Stația Spațiala Internaționala (ISS). „Pot ridica lucruri pe care, pe Pamânt, aș avea nevoie de ajutorul a doi sau trei oameni care…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali. Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania a solicitat…

- NASA va lansa in 2024 o misiune spre Europa, luna inghetata a lui Jupiter, pentru a determina daca aceasta poate sustine viata. Agentia spatiala americana a anuntat vineri ca, pentru aceasta calatorie planificata, a ales SpaceX, o victorie majora pentru compania miliardarului Elon Musk, care are…

- NASA va lansa in 2024 o misiune spre Europa, luna inghetata a lui Jupiter, pentru a determina daca aceasta poate sustine viata. Agentia spatiala americana a anuntat vineri ca, pentru aceasta calatorie planificata, a ales SpaceX, o victorie majora pentru compania miliardarului Elon Musk, care are…