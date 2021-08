Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua hotarari de consiliul local care-i obliga pe cei din conducerea primariei și pe aleșii locali sa-și faca publice diplomele de studii și dovada domiciliului nu sunt necesare, spune Prefectura Timiș. Reprezentantul guvernului in teritoriu cere revocarea lor, printr-un recurs grațios. In cazul…

- Prefectura Timiș a decis: nu se publica obligatoriu acte de studii și domiciliul primarului, viceprimarilor, consilierilor locali, consilierilor personali ai primarului și viceprimarilor precum și a angajaților care dețin funcții de conducere din Primaria Timișoara. Dorința consilierilor locali USR…

- Consilierii locali sunt așteptați astazi, 15 iulie, sa participe la ședința de Consiliu Local programata pentru ora 15..00. Pe ordinea de zi, pe borderoul suplimentar care cuprinde 14 proiecte, exista cateva proiecte care merita mai multa atenție. Printre ele se afla și ce privitor la contractarea unui…

- Consiliul Local Timisoara a adoptat, marti, doua hotarari fara avizul secretarului general al PrimarieiCele doua au trecut cu votul consilierilor locali de la PSD, PRO Romania si PNL. Primarul Dominic Fritz a declarat ca nu este vorba de transparenta, ci de un razboi politic deoarece "unii" nu pot accepta…

- Conducerea Primariei Timișoara și aleșii locali vor fi obligați sa-și publice diplomele de studii și dovada domiciliului, dupa ce in plenul consiliului local au fost aprobate doua hotarari in acest sens. Deși proiectele au fost votate... The post Conducerea Primariei Timișoara și aleșii locali vor fi…

- Primarul Dominic Fritz a rabufnit, marți, in ședința de consiliu local in care au fost aprobate cele doua proiecte de hotarare care ii obliga pe cei din conducerea primariei și pe aleși sa-și publice diplomele de studii și dovada domiciliului. A fost scandal și in coaliția de guvernare de la nivel local.…

- Doua proiecte de hotarare vor fi supuse aprobarii consilierilor locali din Timisoara, iar acestea prevad ca toti angajatii cu functii in Primaria Timisoara, inclusiv primarul Dominic Fritz, sa fie obligati sa isi publice diplomele de studii, dar si domiciliul, a relatat news.ro.Domiciliul lui Dominic…

- Primarul Timișoarei, cei doi viceprimari, consilierii personali ai acestora și angajații PMT cu funcții de conducere ar putea fi obligați sa-și publice diplomele de studii, iar unii dintre ei sa-și faca public și domiciliul. Dar numai daca aleșii locali sunt de acord cu doua proiecte de hotarare care…