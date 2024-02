Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Olt, Mario De Mezzo, a scris intr-o postare pe facebook ca a gasit sub bordul masinii personale un dispozitiv de urmarire improvizat si a depus plangere la politie in vederea gasirii vinovatilor. Mario De Mezzo a precizat luni seara, pentru AGERPRES, ca este vorba de masina personala,…

- Primarul Emil Mot a prezentat clipuri de pe camerele de supraveghere de la casa socrului sau din comuna Slatioara. Edilul susține ca prefectul ar fi venit la poarta gospodariei cu mașina instituției. In imagini se vede cum prefectul fuge de la fața locului cand isi da seama ca cineva din interiorul…

- Prefectul de Olt, Mario De Mezzi, acuza conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, ca a incercat sa mușamalizeze moartea unei femei de 81 de ani, ramasa blocata in lift cand era transportata la Terapie Intensiva. Mario De Mezzi le cere explicații directorului Florin Popa și managerului Angela…

- Pacienta, mama unei asistente, trebuia mutata la Terapie Intensiva pentru a fi intubata. Liftul a ramas insa blocat intre etaje zeci de minute și, in ciuda manevrelor de resuscitare, batrana nu a mai rezistat. Cazul a fost ascuns de autoritați, iar prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a aflat de…