Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite in explozia de la Petromidia și incendiul care i-a urmat, una dintre ele grav. Potrivit ministerului Sanatații, unul dintre raniți are arsuri pe 45% din suprafața corpului. O a doua persoana are arsuri pe fața, iar o a treia a suferit un traumatism lombar. In zona platformei…

- Singurii candidati inscrisi in cursa pentru președinția USR-PLUS București sunt Octavian Berceanu, președintele Garzii de Mediu, și Vlad Voiculescu, fostul ministru al sanatații, in prezent co-președintele USR-PLUS. Alegerile interne se desfașoara sambata. Membrii USR PLUS Bucuresti au posibilitatea…

- "ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta seara, prin 112, sa intervina in localitatea Bolintin Vale in urma producerii unui accident rutier. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal si Garzii de Interventie Mihailesti cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma,…

- Comisarii de mediu au intervenit, sambata dimineata, alaturi de politisti si de jandarmi, la sediul unei firme de dezmembrari auto de langa Bucuresti, unde un TIR tocmai descarcase peste 300 de anvelope auto care urmau a fi incinerate ilegal, anunta seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu.

- Luni, 24 mai - Garda Nationala de Mediu: Amenzile aplicate in primele patru luni din 2021 - Ministerul Finantelor organizeaza o licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 300 de milioane de lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Nicusor Dan a anuntat vineri lansarea in dezbatere publica a caietului de sarcini pentru noul Plan Integrat de Calitate a aerului, deoarece in prezent functionam pe un plan din 2018 si in contextul in care avem deja doua proceduri de infringement pe mediu declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei.…

- Garda da Mediu a gasit trei depozite ilegale de deșeuri in localitatea componenta Ghinda. Intrucat aceasta ține de municipiul Bistrița, Primaria trebuie sa rezolve problema. In urma unei sesizari facute de Ion Lucian Petraș, Garda de Mediu a dat peste trei depozite ilegale de deșeuri in localitatea…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, in perioada 2020 – 2021, administratiilor locale din municipiul Bucuresti. Astfel, in perioada mentionata, comisarii Garzii au aplicat Primariei Generale a Capitalei trei amenzi, insumand 115.000 lei, pentru…