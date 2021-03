Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, miercuri, ca dispozitia primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, privind reducerea programului unor agenti economici este nelegala și, ca urmare, nu ar trebui aplicata. “Dispoziția este nelegala. Nefiind legala, nu ar trebui aplicata”, a declarat…

- Programul mall-urilor, supermarketurilor și teraselor va fi redus in sectorul 5 al Capitalei, incepand de joi, 25 martie. De luni pana vineri, programul se va termina la ora 17 sau 19, iar in weekend, la ora 15. Prefectul Capitalei a anunțat ulterior, intr-o declarație de presa, ca va verifica legalitatea…

- Orașul Popești-Leordeni și comuna Tunari se adauga din aceasta seara celorlalte 8 localitați din județul Ilfov care se afla deja in carantina. Rata de infectare cu noul coronavirus din acest județ continua sa creasca și a ajuns vineri la 6,37, cea mai ridicata din țara. Prefectura Ilfov a transmis,…

- Premierul Florin Cițu a susținut, vineri, intr-o declarație de presa ca nu se poate discuta despre un pașaport de vaccinare, din moment ce suntem la inceputul campaniei de vaccinare și foarte puțini oameni sunt imunizați. ”Cand ești la inceputul campaniei de vaccinare, nu poți discuta despre un pașaport…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, membru al formațiunii USR-PLUS a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, ca este “imoral, ilegal și jenant” ca s-a ajuns ca o treime din numarul vaccinarilor sa fie facuta in afara platformei de programare, persoane “cu pile” la circuitele inchise din centrele…

- “Recuperarea se va face doar prin devotamentul fiecarui cadru didactic”, a anunțat Cimpeanu in cadrul unei declarații de presa susținute, joi, dupa o intalnire cu sindicatele din invațamant, cu asociațiile de studenți, elevi și parinți. Este prima data cand ministrul lasa de ințeles ca profesorii nu…

- Federația Sanitas a somat, marți, Guvernul sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar, in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Reprezentanții Sanitas…

- Aproximativ 200 de turisti britanici au fugit din hoteluri, in statiunea elevetiana de schi Verbier, in noaptea de sambata spre duminica, unde au fost plasati in carantina, in cadrul unui grup mai mare, de peste 400 de turisti britanici, scrie presa locala, relateaza BFMTV, preluat de News.ro. Turistii…