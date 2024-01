Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat vineri, 5 ianuarie, la DC News, ca Romania nu va primi migranți in plus din Austria, in schimbul Air Schengen, fața de ceea ce s-a convenit prin Regulamentul Dublin.Regulamentul Dublin prevede ca prima țara din Uniunea Europeana in care intra un migrant…

- Ministrul de Interne al Bulgariei, Kalin Stoyanov, a anunțat ca țara lui nu va accepta un numar sporit de refugiați, nici chiar drept condiție pentru primirea Bulgariei in Spațiul Schengen. Conform deciziei din 30 decembrie 2023 a Consiliului UE, Romania și Bulgaria vor fi integrate, cu frontierele…

- Ministerul de Interne de la Viena confirma acordul cu Romania si Bulgaria referitor la „Schengen Air”, adica intrarea pe calea aerului fara control la frontiera. Cel mai probabil, deciziacu privire la Schengen Air se va aplica din martie, iar confirmarea a fost facuta pentru agentia austriaca APA. Nu…

- Comisia Europeana a salutat decizia luata in unanimitate de Consiliul UE, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime in martie 2024. „Decizia de astazi marcheaza un moment istoric pentru Bulgaria și Romania”, a spus președinta…

- Veste buna pentru Romania. Suntem cu un pas mai aproape de Schengen. Cancelarul austriac Karl Nehammer și ministrul de Interne Gerhard Karner ar fi de acord ca tara noastra și Bulgaria sa intre in Schengen cu aeroporturile daca cele doua țari și Comisia Europeana accepta un set de cereri. In urma acestei…

- Un șofer de tir roman reclama faptul ca bulgarii nu fac eforturi pentru deblocarea traficului din zona graniței cu Romania și face dezvaluiri despre felul in care se fac bani de pe urma transportatorilor. In tot acest timp, localitațile din preajma graniței dintre Romania și Bulgaria sunt scufundate…

- Secvențele video obținute de Libertatea sambata seara, 25 noiembrie, surprind momentul in care primarul de Baia Mare, Catalin Cherecheș, iese din țara pe la Vama Petea, intr-un taxi galben.Imaginile au fost filmate de camerele de supraveghere vineri, 24 noiembrie, la ora 7.42. Cherecheș a parasit Romania…

- Dupa scandalurile legate de achizițiile costisitoare de autoturisme din cadrul Ministerului de Interne, Poliția de Frontiera din Vișeu de Sus, județul Maramureș, s-a adaptat ingenios la terenurile accidentate din zona frontierei cu Ucraina. Autoritațile au postat pe rețelele de socializare imagini surprinzatoare,…