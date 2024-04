Deși am intrat în Schengen, cozile peste Dunăre rămân kilometrice! De ce se întâmplă asta Romania și Bulgaria au intrat pe 31 martie in Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Daca turiștii pot calatori liber in aeroport, iata ca la Vama Ruse cozile de TIR-uri raman kilometrice Așadar, cozile peste Dunare raman kilometrice, pe cele doua parți ale podului Giurgiu-Ruse, deși am intrat in Schengen. Acest lucru se datoreaza faptului ca Dunarea este fluviu, așadar nu face parte din acordul Schengen . Cozile peste Dunare raman kilometrice, deși am intrat in Schengen Ce inseamna asta? Inseamna ca nu se vor diminua controalele la frontiera, iar cozile de tiruri, lungi de cativa kilometri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

