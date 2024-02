Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu circa 650.000 de lei mai multe magazine ale operatorului economic Selgros Cash&Carry SRL si a oprit definitiv de la comercializare produse alimentare neconforme, in valoare de aproximativ 45.000 lei. Controalele au fost efectuate…

- Anul 2024 aduce in Romania o mulțime de festivitați culturale și sarbatori legale, oferind oportunitați pentru escapade in familie, escapade romantice sau aventuri cu prietenii. Cunoașterea acestor date cheie este esențiala pentru planificarea calatoriei. Cu serviciile noastre de calatorie va facem…

- Acest lucru se datoreaza in mare parte guvernelor PSD care au susținut dezvoltarea județului și au determinat cei mai importanți investitori straini sa inceapa producția in Alba. La pornirea activitații, Bosch Rexroth și Daimler AG au primit, de la guvernele conduse de social-democrați, ajutoare de…

- In decembrie, la zacamantul de gaze din judetul Bekes din Ungaria a inceput extractia din doua noi sonde, a transmis Ministerul Energiei, pentru agentia ungara de presa MTI. Potrivit comunicatului, a treia sonda activa care a inceput extractia este Nyek-13, care este dispusa la Nyekpuszta si a fost…

- Romania se mandrește cu o mulțime de locuri fascinante, la care nu le gasești egal nici daca strabați lumea intreaga. Așadar, am pregatit o selecție cu cele mai frumoase dintre acestea, pentru cei cu dor de duca și spirit de explorator. Sa incepem! Padurea Hoia Baciu Padurea din vecinatatea Muzeului…

- Ați auzit de Joblandia? Daca nu, atat elevii cat și parinții ar trebui sa țina minte acest nume, fiindca s-ar putea sa ii ajute in alegerea carierei. Joblandia se dorește a fi o platforma ce faciliteaza legatura dintre licee și companii cu scopul de a oferi adolescenților o perspectiva practica asupra…

- Marți, 21 noiembrie, de sarbatoarea Intrarii in biserica a Maicii Domnului, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului va sluji impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar, la Paraclisul Episcopal din incinta Centrului Eparhial din Baia Mare, cu ocazia…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un barbat de 44 de ani, din județul Bistrița Nasaud, pe numele caruia autoritațile romane au emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. In aceasta dimineața, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a…