- „Si cand a sosit ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. Si din cer; fara de veste, s-a facut un vuiet, ca de suflare de vant ce vine repede, si a umplut toata casa unde sedeau ei (Faptei, 1-2). „Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui Dumnezeu Tatal impartasirea Duhului Sfant…

- Inflația anuala a Turciei a sarit la 69,97% in aprilie, peste prognoze și la un nivel maxim din ultimii 20 de ani. Criza este alimentata de conflictul dintre Rusia și Ucraina, dar și de creșterea prețurilor la energie și marfuri, dupa prabușirea lirei de anul trecut, scrie Reuters. Conform Institutului…

- Unui militar din Regimentul de Garda, prezent la festivitațile de Ziua Eroilor, in parcul Carol, i s-a facut rau tocmai in timup discursului președintelui Klaus Iohannis. Soldatul a cazut pur si simplu din picioare., in fața colegilor, care l-au dus imediat pe o banca din apropiere. Militarii au avut…

- Asistentele care nu au diploma de bacalaureat, chiar daca au terminat o școala postliceala, nu vor mai lucra in spitale, anunța ministrul Sanatații. Alexandru Rafila susține a fost deranjat de faptul ca la examenele pe post, in spitale, asistenții medicali nu au fost capabili sa ia punctajul necesar…

- Sorin Oprescu a fost pus in libertate sub control judiciar, marți, de magistrații greci, pana la urmatorul termen de judecata in procesul privind cererea de extradare a autoritaților romane. Fostul primar al Capitalei trebuie sa plateasca, pana miercuri, o cauțiune de 5.000 de euro și sa se prezinte…

- Grupul Anonymous si-a revendicat responsabilitatea pentru un „hack masiv” pe site-urile guvernamentale din Belarus. Dupa ruși, a venit randul Belarusului sa sufere de pe urma atacurilor Anonymous, indreptate in special asupra guvernului. O serie de site-uri web ale administrației Lukashenka pur și simplu…

- Romanii vor sta acasa de Ziua Copilului, miercuri, pe 1 iunie, dar si de Rusalii, pe 12 si 13 iunie. Parlamentarii vor sa legifereze, dupa model occidental, compensare cu alte libere pentru sarbatorile care se suprapun cu liberele de la sfarsitul saptamanii. Motivul pentru care parlamentarii au inițiat…

- Generalul și fostul comandant al Forțelor Aeropurtate Vladimir Șamanov, cunoscut pentru brutalitatea cu care a condus operațiunile militare din Cecenia, a declarat intr-un interviu pentru televiziunea rusa ca razboiul din Ucraina ar putea dura intre 5 și 10 ani. Potrivit lui Șamanov, „demilitarizarea”…