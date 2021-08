Prahova: Valori de trafic intense pe DN1

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a devenit intens pe DN 1. In mai multe zone ale sensului de mers spre munte este aglomerație, iar in altele s-au format coloane de mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti – Brasov traficul rutier s-a intensificat catre zona…

- Centrul Infotrafic informeaza ca, vineri dupa-amiaza, pe DN 1 Ploiesti-Brasov sunt coloane de masini in mai multe zone, in timp ce pe autostrada A2 se inregistreaza valori de trafic in crestere pe sensul spre litoral. Astfel, pe DN 1 - Centura de Vest a municipiului Ploiesti, este coloana in miscare…

- Traficul rutier este intens, vineri, pe mai multe sectoare de pe DN 1, intre municipiile Ploiesti si Brasov, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. "Pe DN 1 Bucuresti-Brasov valorile de trafic sunt urmatoarele: sensul de mers Ploiesti catre Brasov, coloana…

- Drumul Național 1 Brașov – Ploiești a inceput sa se aglomereze, la aceasta ora. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se inregistreaza valori crescute de trafic pe DN 1 Ploiești – Brașov. S-a format coloana in mișcare de la limita cu județul Brașov (stațiunea…

- Traficul rutier s-a intensificat vineri dupa-amiaza pe DN 1, catre stațiunile montane, și se circula in coloana pe mai multe sectoare. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, se circula in coloana de la kilometrul 102 (localitatea Nistorești) pana la kilometrul…

- Valorile de trafic sunt in crestere duminica pe DN1 Brasov - Bucuresti, sensul catre Capitala, formandu-se coloana de masini de la limita cu judetul Brasov pana la iesirea din statiunea Busteni. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica la pranz este semnalata…

- Centrul Infotrafic a anunțat ca duminica s-a format o coloana de mașini in mișcare pe DN1, sensul spre Capitala, de la limita cu judetul Brasov, pana la iesirea din statiunea Busteni, județul Prahova. Și in localitatea Comarnic se semnaleaza trafic intens, pe sensul de coborare, intre kilometrii 109-108.…

- Traficul rutier s-a intensificat in zona montana. Pe DN 1 se circula sambata, la pranz, in condiții de aglomerație, anunța Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, se circula in coloana pe DN1 Bucuresti – Brasov de la kilometrul 102 (localitatea…