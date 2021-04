Praga transmite un ultimatum Moscovei pentru a permite revenirea diplomaților cehi expulzați Guvernul ceh a dat miercuri un ultimatum Rusiei, avertizând ca ar putea expulza mai mulți diplomați ruși daca diplomații cehi expulzați de Moscova nu vor avea voie sa se întoarca joi la prânz, pe fondul unei confruntari diplomatice între cele doua țari, potrivit AFP.



Praga a expulzat 18 diplomați ruși, iar Moscova a ripostat luni, expulzând 20 de diplomați cehi, în urma unei dispute privind rolul Rusiei într-o explozie mortala din 2014 pe teritoriul ceh.



"Federația Rusa are termen pâna mâine la ora 12:00 (10:00 GMT) pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenții ruși Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, suspectați de autoritațile din Marea Britanie de otravirea fostului ofițer GRU Sergei Skripal, au fost anunțați in cautare internaționala de catre poliția ceha. Unul din barbați este banuit ca s-a identificat cu un pașaport moldovenesc, atunci cand in…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a anunțat expulzarea a 20 de diplomați cehi, drept raspuns la decizia similara a Pragai luata in urma dezvaluirilor despre cei doi agenți ruși suspectați ca l-au otravit pe fostul spion Serghei Skripal in Marea Britanie in 2018, potrivit BBC . Cei doi sunt…

- Cei doi ruși suspectați ca l-au otravit pe fostul spion Serghei Skripal in Marea Britanie in 2018 sunt acum conectați și cu o explozie la un depozit de arme din Cehia, din 2014, scrie BBC, care leaga aceste evenimente de acțiunile unei unitați a serviciului secret rus GRU – unitatea 29155. Amanuntele…

- Republica Ceha expulzeaza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga ca urmare a suspiciunii ca serviciile secrete ruse au fost implicate in explozia de la un depozit de munitii din 2014, au anuntat sambata premierul Andrej Babis si ministrul de externe Jan Hamacek. “Exista o banuiala bine intemeiata…

- Omul de afaceri rus Nikolai Glushkov, care a fost gasit mort în 2018, a fost strangulat în casa din sud-vestul Londrei de o persoana necunoscuta, a concluzionat un medic legist britanic, relateaza BBC, potrivit Reuters. În anii 1990, Glushkov a lucrat la compania aeriana Aeroflot…

- Doctor Rochelle Walensky, șefa Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a declarat luni ca este „cu adevarat ingrijorata” de faptul ca unele state retrag masurile de sanatate publica menite sa conțina pandemia de coronavirus, deoarece cazurile din SUA par sa se niveleze la un „numar foarte mare”.…

- Pașaportul de vaccinare ar putea fi necesar pentru calatoriile externe, dar miniștrii guvernului de la Londra nu vor sa il impuna și pe plan intern, spun surse citate de Financial Times . Marea Britanie ia in calcul introducerea testelor rapide COVID in industria divertismentului, pentru a permite reluarea…