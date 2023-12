USR dovedeste pe zi ce trece ca „profesionistii” care o reprezinta in Parlament sunt zero barat. Atat la capitolul economie, dar mai ales la capitolul moralitate. Dupa ce ca habar nu au cum functioneaza un stat, una zic si alta fac. Au demonstrat acest lucru pe deplin in cele doua zile in care reprezentantii institutiilor publice finantate de la bugetul de stat au trebuit sa se prezinte in fata comisiilor de specialitate din Senat si Camera Deputatilor. In mod surprinzator, desi „bugetul alternativ” pe care l-au conceput seamana in buna masura cu proiectul de buget creionat de Guvern, totusi parlamentarii…