- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va face tot posibilul pentru a afla originea virusului SARS-CoV-2, care a provocat pandemia de Covid-19, susține directorul agenției, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Vrem sa cunoastem originea si vom face totul pentru a o cunoaste. Nu exista nimic de ascuns’”, a promis…

- Autoritațile din Polonia au descoperit recent primele cazuri de coronavirus in randul nurcilor. Au fost descoperite opt nurci infectate cu coronavirus la o ferma din nordul țarii. Conform Universitații de Medicina din Gdansk pana acum nu a fost depistat niciun caz de infecție cu noul coronavirus la…

- Organizația Mondiala a Sanatații apreciaza ca va exista un val trei al pandemiei in Europa la inceputul anului viitor in cazul in care guvernele repeta masurile slabe de prevenire a valului doi. Aprecierile au fost facute de David Nabarro din cadrul OMS. El a aratat ca guvernele „nu au construit infrastructura…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a pledat joi pentru necesitatea de a mentine deschise scolile in perioada pandemiei de coronavirus si este de parere ca se poate evita carantina daca sunt sporite masurile de protectie, relateaza EFE, preluata de Agerpres. “Trebuie sa asiguram educatia pentru copiii…

- In vreme ce multe țari din emisfera nordica anunța inchiderea totala sau parțiala, pe fondul unei creșteri alarmante a numarului de imbolnaviri, exista și situații fericite, cum se inregistreaza in Australia, ce raporteaza prima zi cu zero cazuri noi. Explicația ar ține de masurile dure luate și faptul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat un nou record negativ de cazuri de coronavirus la nivel mondial in 24 de ore, anume peste 350.000 de infectați noi, potrivit agenției Associated Press.Noul maxim, de 350.766 de cazuri de COVID-19 la nivel mondial, depașește recordul stabilit la inceputul acestei…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) din Europa solicita guvernelor sa combata „oboseala” tot mai mare a populației in fața pandemiei de coronavirus și a restricțiilor introduse. “Pe baza unor date obtinute prin sondaje realizate in tari din regiune, putem constata, fara surpriza, ca oboseala persoanelor…

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca pana in anul 2021 vrea sa aiba 2 miliarde de doze de vaccin anti-COVID disponibile. Obiectivul este ca majoritatea oamenilor din toate țarile sa fie vaccinați, nu toți oamenii din doar cateva țari. Mai multe tari din Europa se lupta deja cu un nou val de infectari…