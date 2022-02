Stiri pe aceeasi tema

- Haituit si vanat din toate partile, proaspatul ministru al Digitalizarii, vorbim aici de domnul Florin Roman si-a prezentat astazi demisia premierului Ciuca, dar a promis ferm ca-si va apara pozitia, nu in ultimul rand, actionandu-l in instanta pe yoghinul Ciolos pe care-l acuza ca ar fi coordonat atacurile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații o informare meteo valabila in intervalul 06 decembrie, ora 22.00 – 08 decembrie, ora 18, fenomenele vizate fiind precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului și polei. Meteorologii subliniaza ca in urmatoarele zile aria precipitațiilor…

- In prima parte a zilei avem vreme de toamna, dupa-amiaza, iarna iși spune cuvantul The post In prima parte a zilei avem vreme de toamna, dupa-amiaza, iarna iși spune cuvantul first appeared on Partener TV .

- Horoscopul zilei de miercuri, 1 decembrie 2021, aduce noi vești pentru fiecare nativ in parte. Descopera de pe www.a1.ro ce schimbari și surprize ți-au pregatit astrele, in funcție de zodia in care te-ai nascut.

- Guvernul a aprobat, vineri, propunerile facute de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) in 19 noiembrie pentru relaxarea unor restricții pentru parada de 1 Decembrie, meciuri și spectacole. Cele mai importante relaxari: – Vor fi permise ceremoniile oficiale dedicate Zilei naționale in…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 24 noiembrie sint: 24 noiembrie — a 329-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 37 de zile. Sarbatori…

- Meduze, crabi, melci, pesti, scoici, cai si arici de mare, o fauna marina din povestirasplata mea pe un mal cu soarehellip; In valuri vara daruri a turnatsi m a lasat sa i port in ochi lumina.Infipta in adancuri, radacina marii creste cu fiecare val.Se sparg in larg, pe creste, Acorduri de coral.Maiastra,…

- Roman distins cu Prix Goncourt 2020"Un roman 2.0, ametitor si jucaus, in care Herveacute; Le Tellier este in cea mai buna forma. Jeacute;rocirc;me Garcin, Lrsquo;ObsRomanul lui Herveacute; Le Tellier este conceput pe structura unui serial de televiziune de inalta clasa, care creeaza dependenta si, in…