- TrupaHazard a revenit la sfarșitul saptamanii trecute in fața fanilor timișoreni cu un concert care a avut loc pe terasa Porto Arte, loc unde amatorii de „folk-rock altfel“ (dupa cum iși descrie stilul formația) au avut parte de o cantare cat se poate de reușita. Cele doua reprize muzicale susținute…

- Mani Neumann și colegii sai din Trupa Farfarello – Ulli Brand și Urs Fuchs – au poposit la sfarșitul saptamanii trecute la Porto Arte in Timișoara, unde in fața unui public numeros au avut parte de numeroase bisuri și aplauze furtunoase. „Neamtul cu suflet de roman“, Mani Neumann, este cunoscut mai…

- Melomanii timișoreni vor avea parte de o noua intalnire cu formația Farfarello, gașca inființata de Mani Neumann (supranumit si Der Teufelsgeiger – Violonistul Diavolului, considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei) avandu-i in componența și pe Ulli Brand și Urs Fuchs. Mani Neumann este cunoscut…

- Dupa mai multe expoziții ale elevilor Colegiului Național „C.D. Loga” gazduite de galeria LogArt din incinta școlii, a venit randul profesorilor sa iși prezinte cateva lucrari de arta plastica, in cadrul programului acestui spațiu cultural, prezentata in contextul anului 2023, cand Timișoara este Capitala…

- Prin definitie, exista cateva stiluri muzicale care nu vor ajunge niciodata sa fie gustate de devoratorii de mondenitați cotidiene. Unul dintre acestea este blues-ul acustic. Printre exponenții acestui curent muzical din țarișoara noastra se numara și Eugen Caminschi (care a cantat de-a lungul anilor…

- Formația Rockabil a susținut la sfarșitul saptamanii trecute un concet la Porto Arte in Timișoara, evenimentul fiind dedicat memoriei fostului lor tobar Petru Prisacaru, care s-a stins din viața saptamana trecuta. „Acest concert il aveam programat de mai demult timp și chiar cu cateva zile inainte de…

- In fiecare an, incepand din 1998, țarile membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei celebreaza in data de 20 martie Ziua Internaționala a Francofoniei, printr-o serie de diverse evenimente culturale. In acest an, opera timișoreana va marca aceasta zi cu un recital intitulat „Cant și cuvant…

- Membrii trupei Vest din Timișoara au susținut la sfarșitul saptamanii trecute un concert la Mayerhoff Brauerei, unde pe parcursul a doua reprize publicul a avut parte de o serie de marțișoare old – school dar și cateva compoziții proprii ale veteranilor. Formația care a luat naștere cu 23 de ani in…