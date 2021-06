Stiri pe aceeasi tema

- Singura vaca ramasa disparuta dupa ce a evadat dintr-un abator din Statele Unite, impreuna cu aproximativ 40 de vaci, a fost gasita joi, dar va fi gratiata dupa ce cantareata Diane Warren a pledat in favoarea ei, informeaza France Presse potrivit Agerpres. La capatul unei ample operatiuni a politiei…

- Singura vaca ramasa disparuta dupa ce a evadat dintr-un abator din Statele Unite, impreuna cu aproximativ 40 de vaci, a fost gasita joi, dar va fi gratiata dupa ce cantareata Diane Warren a pledat in favoarea ei, informeaza France Presse. La capatul unei ample operatiuni a politiei intr-o zona rezidentiala…

- Trei muncitori din constructii, dintre care unul originar din Romania, au murit si doi erau inca dati disparuti sambata, a doua zi dupa prabusirea partiala a unei scoli la Anvers in Belgia, informeaza France Presse. “Din pacate, trebuie sa semnalam ca o a treia victima tocmai a fost gasita sub daramaturi.…

- Noi altercatii au avut loc sambata seara intre palestinieni si forte de ordine in vecinatatea Orasului Vechi din Ierusalim, dupa un apel la calm al premierului israelian, Benjamin Netanyahu, noteaza AFP. Confruntarile au scazut, totusi, in intensitate comparativ cu zilele precedente, potrivit unui corespondent…

- Jucatorul de golf Tiger Woods, in varsta de 45 de ani, a suferit un accident de mașina cumplit, in luna februarie, paramedicii și pompierii facand atunci eforturi mari pentru a-l descarcera. In prezent s-a ajuns la concluzia ca Woods conducea aproape de dublul limitei de viteza de 45 mph (72 km/h),…