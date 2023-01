Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Italiei exista o banca foarte speciala, și asta pentru ca nu gestioneaza banii, ci timpul. Timp care valoreaza cel puțin la fel de mult pentru clienții sai ca banii reali. Moneda o reprezinta orele de lucru - folosirea lor este o ințelegere onesta, care permite intarirea legaturilor cu oamenii…

- Vladimir Putin nu și-a imaginat ca invazia va decurge in acest fel. Razboiul a distrus multe localitați, a ucis mii de civili și a ranit sau omorat sute de mii de soldați - atat ucraineni, cat și ruși. Odata cu eșecul trupelor sale și cu o economie serios afectata, ramane intrebarea ce a caștigat Putin.…

- Razboiul din Ucraina nu a declanșat doar o criza energetica in Europa. Inseamna și ca europenii au mai puțini bani, din cauza inflației. Estonienii au fost afectați serios, iar pierderea puterii de cumparare a scazut drastic in statul baltic. Pentru unii oameni acest lucru a insemnat luni intregi de…

- Alexander și Alexei nu vor sa moara pentru Putin. Sunt doi tineri ruși care se opun razboiului din Ucraina. Și-au parasit țara din cauza asta. Se temeau ca vor fi folosiți drept carne de tun, așa ca au plecat in Georgia. Acum incearca sa-și construiasca o noua viața in capitala, la fel ca zeci de mii…

- Marea Baltica este o a doua casa pentru Uwe Kruger și nepotul sau. Aici, batranul transmite generației tinere cunoștințele de pescuit, dar nu mai este așa de simplu sa-ți caștigi existența din pescuit, in special din cauza poluarii și a schimbarilor climatice. Peștii sunt puțini iar zone din Marea Baltica…

- Razboiul din Ucraina afecteaza și Republica Moldova. Sute de mii de refugiați au ajuns aici. Locuitorii țarii sunt acum in fața unei ierni grele, iar orașul Leova nu face excepție. Moldova este dependenta de gazul rusesc - dar vrea și sa adere la Uniunea Europeana și s-a poziționat impotriva Moscovei.…

- Relațiile dintre Europa și Iran se deterioreaza rapid, in timp ce Uniunea Europeana impune noi sancțiuni regimului de la Teheran. Motivul? Incalcarea drepturilor omului. Mai exact, violențele impotriva protestatarilor. Ca sa simta gustul libertații, unii iranieni merg in Turcia vecina. In orașul Van…

- Pe masura ce razboiul din Ucraina continua, milioane de femei și copii au fugit din calea luptelor. Dar nu aceasta este imaginea completa a conflictului ce redefinește normele sociale. Urmariți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 si Deutsche Welle. Emisiunea e difuzata sambata la ora…