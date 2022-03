Stiri pe aceeasi tema

- Slawek Sobala, un polonez de 53 de ani, a fost timp de 8 ani singura sosie cunoscuta a președintelui rus Vladimir Putin, un job despre care spune ca i-a adus venituri mari. In prezent, Sobala locuiește in orașul polonez Wroclaw, unde se afla o mare comunitate de ucraineni. Viata sa a devenit mult mai…

- Ucraina iși inmormanteaza eroii. In Koveli, locuitorii care au ales sa ramana acolo, l-au condus pe ultimul drum pe Andriy Reșetilov, care a fost ucis pe 28 februarie, in timpul bombardamentelor rusești de langa Jhytomyr. Oamenii au adus flori și s-au rugat pentru odihna veșnica a celui care și-a dat…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca Romania este un exemplu extraordinar de solidaritate in Europa, mentionand ca tara noastra a ajutat nu numai refugiatii din Ucraina, dar si Republica Moldova. “Romania a oferit un exemplu induiosator pentru intreaga lume cand…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca, pentru prima data dupa mult timp in istorie, europenii, dar nu doar, sunt uniți in solidaritate și umanitate pentru Ucraina. Oamenii simpli au dovedit ca pot sa faca minuni, o mobilizare fara precedent a imbunatațit viața și tranzitul refugiaților, Europa a sarit…

- ”Mriya”, ”vis” in limba ucraineana, este numele dat aeronavei Antonov AN-225 din epoca sovietica. Aceasta a fost distrusa in timpul invaziei ruse in Ucraina. ”Cel mai mare avion din lume a fost distrus in timpul invaziei ruse in Ucraina”, scrie Euronews. Legendara aeronava a fost in serviciu peste 30…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski susține refuzul țarii sale de a juca impotriva Rusiei in meciul de calificare la Cupa Mondiala, programat luna viitoare, transmite Euronews. Cezary Kulesza, președintele federației poloneze de fotbal, a declarat ca este „timpul sa acționam” in urma invaziei Ucrainei…

- Rusia și Ucraina se afla in plin razboi, iar oamenii nevinovați mor. Putin a declarat razboi Ucrainei joi dimineața, iar in prezent, trupele rusești au ajuns deja in Kiev. Oamenii fug din calea terorii, iar refugiații cauta adapost inclusiv in țara noastra. UE, dar și America și-au prezentat sprijinul…

- E tanara, frumoasa, educata, plus deputat al Ucrainei. N-a facut, inainte, cine știe ce pregatire militara. A fost ocupata cu studiile și cu toate ale vieții. Dar, acum, ca Putin s-a pus din senin cu razboiul pe țara ei, Kira Rudik a pus mana pe arma, decisa, de altfel, ca o gramada de cetațeni ucraineni,…