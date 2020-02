Povestea “MandrIE maramureseana” a trecut granita Carpatilor si face furori la Romexpo A venit momentul ca povestea noastra sa treaca granita Carpatilor si sa fie cunoscuta si in Bucuresti. Suntem onorati sa fim prezenti pentru prima data la Targul de Turism al Romaniei, care are loc in Bucuresti in perioada 20-23 februarie la Romexpo. Am inceput in forta prima zi si ne-am bucurat de prezenta unor nume sonore la standul nostru, precum si a reprezentantilor nationali ai mass-media care au apreciat demersul nostru. Asadar, pe parcursul acestor zile asteptam sa ne treaca pragul atat potentialii turisti, cat si bucuresteni cu origini in Maramures pentru a afla detalii despre magia evenimentului… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

