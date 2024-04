Stiri pe aceeasi tema

- Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au atras atenția pentru prima data la nivel național atunci cand au aparut la emisiunea "The Oprah Winfrey Show" in 1996. Acum, surorile au atins o etapa importanta in viața: Abby s-a casatorit informeaza today.com. Ulterior, soții Hensel au jucat in serialul…

- Hamude Dawoud, cel mai ravnit burlac din lumea mondena, s-a casatorit. Daca in urma cu cațiva ani parea ca nu iși gasește liniștea pe plan personal, iata ca lucrurile s-au schimbat de cand a cunoscut-o pe actuala partenera.

- Cum a inceput povestea de dragoste dintre Tania Popa și soțul ei, barbatul in brațele caruia și-a gasit fericirea și liniștea. Cei doi s-au casatorit dupa o saptamana de relație. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- O zodie din Horoscop va avea probleme in relația de cuplu pe finalul lunii februarie 2024. Chiar daca ne aflam in luna iubirii și totul ar trebui sa mearga bine, se pare ca unii nativi vor fi dezamagiți din dragoste. Iata cine sunt ghinioniștii pentru care anul 2024 nu va fi unul atat de bun!

- Tanara de origine ucraineana cu cetatenie japoneza care a castigat concursul de frumusete Miss Japonia 2024 a renuntat la titlu, au anuntat luni organizatorii competitiei, in urma unui reportaj al unui saptamanal care a relatat despre relatia acesteia cu un barbat casatorit, informeaza luni agentia…

- Sandel Balan, tatal Andreei Balan, a reacționat dupa ce s-a speculat ca fiica lui s-a casatorit cu Victor Vlad Cornea. Tatal cantareței a facut primele declarații despre aceste zvonuri pentru fanatik.ro.Recent, pe rețelele de socializare, Andreea Balan a postat o fotografie cu legitimația care i-a fost…

- Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu de aproximativ doi ani, insa puțini sunt cei care știu cum a inceput povestea lor de dragoste. La inceput, cuplul a starnit multe controverse, pentru ca se știa ca amandoi sunt implicați in alte relații.In prezent, Theo Rose și Anghel Damian formeaza unul…

- Smiley a facut, de curand, dezvaluiri mai puțin știute prima lui dragoste. Chiar daca, de regula, nu vorbește deseori despre viața personala și este discret, artistul a raspuns la cateva dintre curiozitațile fanilor.