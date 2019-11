Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai scumpe bomboane de ciocolata din lume costa 6221 de dolari kilogramul. Acestea sunt produse de o cofetarie din orașul indian Mumbai și au intrat deja in Cartea Recordurilor Guinness. Bomboanele de ciocolata sunt atat de scumpe din cauza ingredientelor din care sunt produse.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca vineri partidele parlamentare la prima runda de consultari, subliniind ca este nevoie urgenta de un guvern, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata in Parlament. "Voi convoca partidele parlamentare la prima runda de consultari maine,…

- Romanii au de scos mai mulți bani din buzunar pentru plinul de carburant, comparativ cu prețurile de la inceputul anului. S-au scumpit și benzina și motorina. Daca benzina e mai scumpa cu 8,8%, prețul motorinei a urcat cu 4,9%, potrivit celei mai recente statistici a Comisiei Europene. Prețul litrului…

- Noi scumpiri in magazine. Preturile pentru produsele lactate au fost majorate. Laptele si chefirul costa cu pana la sase la suta mai mult, iar in cazul branzeturilor majorarea a ajuns pana la 10 procente.

- Adelina Pestrițu și partenerul ei, Virgil Șteblea, s-au hotarat sa patrunda in lumea afacerilor. Ei urmeaza sa iși deschida un magazin in care vor vinde bijuterii și ceasuri de lux. Magazinul se va deschide in zona Dorobanți, pe strada Radu Beller, potrivit Libertatea . Acesta va cuprinde piese foarte…

- „Acest deputat, care se cheama Pavel Popescu, ii spunea foarte doct Claudiei Tapardel cum ca OUG 114 /2018 nu are nicio legatura cu pensiile, ca pensiile cresc prin legea pensiilor. Oug 114/2018 chiar are legatura cu creșterea pensiilor! Daca se abroga, așa cum dorește PNL, pensia…

- Unul dintre gigantii energetici la nivel mondial, prin filiala sa de energie regenerabila Enel Green Power Chile, a anuntat ca a inceput constructia noii sale centrale fotovoltaice solare Campos del Sol, care, cu o capacitate instalata de aproximativ 382 MW, urmeaza sa fie cea mai mare centrala solara…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat devizul de cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare noi in patru circumscriptii, in data de 20 octombrie. Scrutinul va costa 11,9 milioane de lei, transmite IPN.