O femeie a reușit sa ajunga in fruntea clasamentului celor mai bine platiți directori de companii de pe planeta. Lisa Su este un caz rarisim, intr-un mediu de afaceri, acela al marilor companii, dominat de barbați, scrie Digi24. Lisa Su conduce un gigant american al informaticii - AMD (Advanced Micro Devices), specializat in fabricarea de procesoare grafice și microprocesoare. Potrivit unui clasament stabilit de firma de analiza economica Equilar, in colaborare cu agenția Associated Press, Lisa Su a caștigat 58,5 milioane de dolari in 2019. Locul doi pe lista este David Zaslav, CEO-ul de la…