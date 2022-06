Potrivit unui studiu, românii se tem de preţuri mai mult decât de război! Romanii sunt preocupati in primul rand de inflatie in aceasta perioada si considera ca, in ultimele opt luni, calitatea vietii lor a scazut, arata un studiu efectuat de AHA Moments impreuna cu Rethink Romania si remis, ieri, AGERPRES. Dupa noi valuri de scumpiri si izbucnirea razboiului din Ucraina, perceptiile, dar si comportamentele romanilor s-au schimbat semnificativ. Un nou studiu efectuat de AHA Moments impreuna cu Rethink Romania arata ca ultimele 8 luni (septembrie 2021-aprilie 2022) au influentat substantial atitudinea pe care romanii o au fata de tara lor. Astfel, principala preocupare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

