- Proiectul de lege inițiat de PNL care prevede ca traficanții de droguri sa fie condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea suspendarii pedepselor, ???? ???????????????? ???????????????????????????? ????????????????̆???????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????????̦????????????????…

- "Vom depune o plangere la Procuratura pentru conspiratie si crearea unui grup infractional organziat, dar si pentru tainuire de informatii. Avem oameni de la Autoritatea Electorala Permanenta care spun ca s-au facut presiuni pentru scrierea unei formule de incalcare a Constitutiei. Nu vom ingadui asa…

- Marius David, cunoscut in lumea interlopa sub numele de Gore de la Cluj, tocmai a anunțat ca a intrat in politica și țintește chiar sa ajunga in Parlamentul Romaniei. „Avand in vedere ca in Parlamentul Romaniei este o golanie fara pereche (…) Noi, SOS Cluj-Napoca, nu o sa mai fim descoperiți la absolut…

- Liga spaniola de fotbal (La Liga) a anuntat marti ca a depus o plangere cu privire la noi insulte rasiste a caror tinta a fost atacantul lui Real Madrid, Vinicius Junior, in meciul de campionat de saptamana trecuta de pe terenul lui Getafe.La Liga a confirmat pentru AFP ca a contactat parchetul pentru…

- Deputatul AUR, Dan Tanasa, a depus marți, o plangere la Parchetul General pe numele președintelui Klaus Iohannis prin care a solicitat sa fie verificate aspectele cu privire la deplasarile externe ale președintelui Iohannis.

- PSD Timis anunta, luni, ca va depune plangere penala pe numele presedintelui PNL Timis, Alin Nica, dar si pe numele presedintelui PNL Lugoj Ionut Sarbu si al directorului Regionalei de Posta, Adrian Lulciuc, dupa impartirea pliantelor cu insemnele PNL impreuna cu cupoanele de pensii.”Scandalul pliantelor…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a anunțat ca ii va face plangere penala lui George Simion, dupa incidentul din Parlament, cand cei doi au avut un schimb de replici dure, iar liderul AUR i-a dat acesteia peste telefon, ajungandu-se la jigniri intre cei doi.