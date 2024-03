Postul Paștelui, o reală provocare pentru românii cu venituri mici. „Nişte preţuri extraordinar de mari” Postul Paștelui urmeaza sa inceapa in curand, iar credincioșii care planuiesc sa posteasca, pentru a se pregati de marea Sarbatoare, se gandesc de pe acum ce vor pune pe masa in perioada in care nu vor manca alimente „de dulce”. Mai ales ca ideal ar fi sa fie o alimentație sanatoasa și cat mai echilibrata […] The post Postul Paștelui, o reala provocare pentru romanii cu venituri mici. „Niste preturi extraordinar de mari” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

