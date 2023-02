Postul Paștelui 2023. Tot ce trebuie să știi despre rugăciunile și ritualurile din cele 40 de zile Incepand de luni, 27 februarie, credincioșii ortodocși nu mai consuma alimente de origine animala și incep o perioada de renunțare și sobrietate care va culmina cu frumusețea sarbatorii Invierii Domnului.Principalele caracteristici ale Postului Mare și semnificația lor:Vechiul nume al Postului Mare provenea de la numarul 40Denumirea mai veche de „Paresimi” vine de la latinescul Quadragesima („Patruzecime”). Postul Mare este o imitare a postului aspru pe care Mantuitorul l-a ținut in Pustia Carantaniei inainte de a-și incepe propovaduirea.Postul de 40 de zile este simbolul unei calatorii spirituale… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cum se face corect spovedania in Postul Mare. Postul Mare sau Postul Pastilor incepe luni, pe 27 februarie, și se termina pe 15 aprilie. Este cel mai aspru si mai lung post din calendarul ortodox. Dupa cele șase saptamani de rugaciune, post si fapte bune, este intampinata marea sarbatoare a Invierii…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeAflarea moastelor Sfintilor Mc. din ConstantinopolGreco-catoliceAflarea moastelor martirilor din EugenionRomano-catoliceMiercurea CenusiiCatedra Sf. Ap. Petru; Sf. Margareta din Cortona, calug.Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici din Constantinopol este sarbatorita in calendarul…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2023, perioada Postului Mare va dura de la 27 februarie pana la 15 aprilie. Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se…

- Carmen de la Salciua și-a obișnuit deja fanii cu latura ei spirituala, iar in aceste zile le impartașește imagini din locurile pe care le viziteaza in Țara Sfanta. Este a treia oara cand artista pleaca in pelerinaj in Israel și de fiecare data trece pe la Manastirea Sf. Sava.

- Postul Paștelui 2023 este unul dintre cele mai mari posturi din an. In 2023, postul Paștelui incepe in luna februarie, cu patruzeci de zile inainte de Invierea Domnului. Descopera cand incepe postul Paștelui 2023, care este semnificația sa și care sunt cele mai populare tradiții:Cand incepe postul Paștelui…

- Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii isi…

- Sfantul Nicolae, cunoscut și drept „Facatorul de minuni”, este sarbatorit de crestini pe data de 6 decembrie. Este unul dintre cei mai importanți sfinți romani, de aceea e bine sa aflați care este cea mai puternica rugaciune catre Sfantul Nicolae. Sfantul Nicolae a trait la sfarsitul secolului al…

- Postul Craciunului este unul dintre cele mai importante posturi din an și are intotdeauna aceeași durata. In postul dinaintea sarbatorii Nașterii Domnului, credincioșii respecta mai multe tradiții și datini, inclusiv zile de post negru. Afla cate zile are Postul Craciunului și care sunt semnificațiile…