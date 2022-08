Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a subliniat, in timpul unei conferințe de presa susținuta vineri la Madrid, ca nu purta cravata și a cerut ca miniștrii sai, funcționarii publici și angajații din sectorul privat sa faca același lucru, relateaza BBC . „Acest lucru inseamna ca toți putem economisi energie”,…

- In timp ce un val de canicula se raspandeste in Europa, un bar din centrul capitalei Republicii Cehe, Praga, unde temperaturile au urcat marti pana la 33 de grade Celsius, ofera o scurta evadare... arctica, relateaza Reuters. Barul Ice Pub, aflat la doar un minut de mers pe jos de renumitul Pod Carol,…

- Serviciul meteorologic din Marea Britanie, Met Office, a declarat vineri stare de urgenta nationala si a emis o alerta roșie de ”caldura extrema” pentru anumite regiuni din Anglia, valabila luni, 18 iulie, si marti, 19 iulie, cand temperaturile ar putea atinge maxime record, relateaza Reuters . ”Temperaturi…

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. De la inceputul saptamanii, mii de hectare au fost facute scrum, zeci de case distruse și mii de oameni evacuați de urgența. In…

- Un preot catolic a lansat un protest de trei zile joi (14 iulie) intr-o caldura inabușitoare in fața unei inchisori de maxima securitate din Hong Kong, cerand eliberarea activiștilor și politicienilor democrați deținuți in temeiul unei legi generale de securitate naționala. Misionarul nascut in Milano,…

- Europa este sufocata de un val de caldura care a dus la temperaturi de peste 40 de grade Celsius in mai multe țari. Pe masura ce gospodariile și intreprinderile iși pornesc aparatele de aer condiționat, cererea de energie electrica a crescut – la fel și prețurile. Dar mult mai ingrijoratoare – și mult…

- Batranul continent se pregateste pentru un nou val canicular. Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul…

- Aproximativ 1.500 de pompieri au incercat, duminica, sa stinga trei incendii de padure declanșate in centrul și nordul Portugaliei din cauza temperaturilor caniculare, transmite BFMTV. Focul a ajuns la 50 de metri de ultima casa a unei localitați. Mai sus, totul a ars, spune o locuitoare. Evacuata din…