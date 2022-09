Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii iulie, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a desfașurat o misiune de distrugere, prin explozie controlata, a elementelor de muniție ramase neexplodate, identificate pe raza județului. Acțiunea de distrugere s-a desfașurat…

- In acest sfarșit de saptamana, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau, au acționat in 85 de misiuni, inregistrate la nivel județean. O proporție semnificativa a intervențiilor este reprezentata de acordarea ajutorului medical…

- Astazi, 27 iulie a.c., la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau, a fost organizata o cermonie militara cu dubla semnificație. Astfel, evenimentul a constituit un bun prilej de a aduce in prim-plan activitațile desfașurate de inspectorat, activitați…

- Ieri, 19 iulie a.c., salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au acționat pentru lichidarea a patru incendii de vegetație uscata. Printre intervențiile de amploare gestionate in intervalul menționat, amintim incendiul produs la un lan de…

- In intervalul 8-11 iulie a.c., echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au intervenit in 94 situații de urgența. O pondere semnificativa a misiunilor este reprezentata de acordarea ajutorului medical de urgența, respectiv 61…

- In acest sfarșit de saptamana, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au intervenit in 75 situații de urgența. Astfel, in zilele de vineri, sambata și duminica, pompierii bacauani au acționat pentru lichidarea a opt incendii,…

- Joi, 16 iunie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a desfașurat un exercițiu de cooperare și conducere, cu forțe și mijloace in teren. Acesta a avut drept scop antrenarea structurilor de intervenție, in cazul prabușirii unei cladiri. Potrivit scenariului,…