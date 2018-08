Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Universitatea Craiova a semnat un contract valabil pe un an cu portarul Eduard Stancioiu, venit din postura de jucator liber, potrivit site-ului oficial al gruparii din Banie. Nascut pe data de 3 martie 1981, la Bucuresti, Stancioiu are 1,83 m si este un fotbalist de picior drept. Edi…

- Dica & Co. au plecat in Croatia in aceasta seara, acolo unde joi, 9 august, vor disputa mansa tur din turul 3 preliminar al Europa League. De la ora ce ne aminteste de jocurile din Champions League, 21:45, FCSB va incerca sa obtina calificarea in playoff inca din meciul din...

- Colli are dubla cetațenie, paraguayana și italiana și a mai jucat pana acum la Cesena, Deportivo Alaves, Inter Baku, FK Gabala, Neftchi Baku, Atromitos Atena. El are in CV 73 de meciuri in prima liga din Azerbaidjan, doua in Serie A, iar in preliminariile Europa League din acest sezon - turul I,…

- Cine transmite meciurile din cupele europene la fotbal. FCSB se vede la Prima TV și la Pro TV. CFR Cluj – Malmo, manșa I din turul 2 preliminar al Champions League, se disputa astazi, de la ora 19.00. Partida va fi imparțita intre Look, Digi și Telekom. Returul, programat miercuri, 1 august, nu e inca…

- Cristi Tanase (31 de ani) a revenit iarna trecuta la FCSB, insa a avut o prestație sub așteptari și nu i-a fost prelungit contractul. Totuși, fostul internațional roman și-a gasit echipa și a semnat cu Eskișehirspor, formație din a doua liga din Turcia. Bașkanii vor sa readuca in prima liga formația…

- Clubul Universitatea Craiova a anunțat astazi ca a semnat un contract valabil pentru un an de zile cu goalkeeperul Mirko Pigliacelli, cu opțiune de prelungire pentru inca doi ani. Nascut pe 30 iunie 1993 la Roma, noul portar al echipei ...

- Dragoș Grigore (31 de ani) și-a terminat contractul cu Al Sailiya. N-a stat mult fara angajament pentru ca deja s-a ințeles cu Ludogoreț, formație care va juca in preliminariile Champions League. Campioana din ultimii 7 ani din Bulgaria ajunge din nou sa aiba trei romani in lot. A plecat Andrei Prepelița,…