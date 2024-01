Portalul declarațiilor de avere, indisponibil. ANI tace Portalul declarațiilor de avere este picat sambata la pranz și este nefuncțional de minute bune. Nu se cunoaște cauza, insa cei care vor sa verifice declarațiile de avere si interese ale celor numiți de Guvernul Ciolacu, in ultimele zile, nu o pot face. Site-al Agenției Naționale de Integritate este picat sambata la pranz, iar instituția […] The post Portalul declarațiilor de avere, indisponibil. ANI tace appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul șef al Vamilor va fi cu siguranța ”agreeat” de sindicaliști pentru ca, conform declarației de avere, in anul 2023 a imprumutat-o cu suma de 117000 EUR pe Ionela Iov, vicepreședinta Sed Lex și consilier juridic al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante. Marcel Mutescu a fost numit de Marcel…

- Noul șef al Vamilor va fi cu siguranța ”agreeat” de sindicaliști pentru ca, conform declarației de avere, in anul 2023 a imprumutat-o cu suma de 117000 EUR pe Ionela Iov, vicepreședinta Sed Lex și consilier juridic al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante. Marcel Mutescu a fost numit de Marcel…

- Procurorii DNA i-au pus pe cei doi inspectori antifrauda sub control judiciar pentru 2 luni de zile. Oltean Dragoș Andrei și Conta Razvan, ambii inspectori in cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala – Direcția Regionala Antifrauda Fiscala București, care sunt cercetați pentru o serie de infracțiuni:…

- Doi inspectorii de la Antifrauda București ar fi ajutat patronii unor firme sa iasa bine la controalele facute de Direcția Antifrauda Fiscala București, in schimbul unor sume de bani. Procurorii DNA ii acuza de luare de mita, fals in inscrisuri oficiale, trafic de influența. Procurorii anticorupție…

- USR trage un semnal de alarma legat de o noua aberație economica propusa de premierul PSD Marcel Ciolacu și PNL care va afecta direct microintreprinderile din Romania. Intr-o ordonanța de urgența, introdusa in circuitul de avizare de ministerul de Finanțe condus de PNL, se interzice oamenilor sa deschida…

- Judecatorul Denisa-Angelica Stanișor a fost votat ca președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Emilia Ion a fost votat in funcția de vicepreședinte. Ambii magistrați faceau parte din CSM. CSM are in componenta 19 membri: 9 judecatori si 5 procurori alesi de magistrati in adunarile…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Curtea de Apel Bucuresti in legatura cu faptul ca Anton Valeriu, primarul comunei Corbeanca, judetul Ilfov, nu poate justifica o avere de 3 milioane lei prin veniturile realizate. Agenția Naționala de Integritate a anunțat luni ca a sesizat instanța in cazul…

- In mai multe localitați din județul Alba, cadastrarea și intabularea imobilelor, platita din bani publici, este marcata de erori grave – suprapuneri de proprietați sau atribuirea ilegala a unor terenuri catre persoane, unele dintre ele rude ale demnitari, care nu le-au deținut niciodata. Oamenii ii…