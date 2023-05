Port de ambarcaţiuni la Jurilovca pe bani de la UE Luna viitoare, va fi inaugurat la Jurilovca portul de ambarcatiuni de pe malul lacului Golovita, o investiție de circa 20 milioane lei realizata prin doua proiecte sustinute financiar de Uniunea Europeana, anunța autoritațile locale. La finele lunii mai, urmeaza sa se incheie lucrarile de amenajare a portului, care va avea 120 de locuri de acostare pentru ambarcatiunile turistice. Ele vor putea sa fie suplimentate prin pontoane plutitoare destinate barcilor pescaresti. „Pana la finele acestei saptamani vom amenaja drumul de acces in port, iar pentru a finaliza proiectul mai avem de pus un covor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

