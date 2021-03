Porsche și-a mărit participația în producătorul auto croat Rimac la 15,5% Porsche a anunțat azi ca și-a extins deținerea in producatorul auto croat Rimac la 15,5%. Porsche a inițiat un parteneriat de dezvoltare cu Rimac pe fundalul campaniei sale de mobilitate electrica. In iunie 2018, producatorul de mașini sport din Stuttgart a achiziționat o participație de 10% la Rimac. „Porsche susține Rimac și dezvoltarea sa pozitiva de un an incoace”, explica Lutz Meschke, vicepreședinte al Comitetului executiv la Porsche AG și membru al Comitetului executiv responsabil pentru finanțe și IT. „Ne-am dat seama rapid ca Porsche și Rimac pot invața multe unele de la altele. Credem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

