Populația și companiile au luat anul trecut credite noi de 84 miliarde de lei Creditele noi acordate de bancile din Romania populației și companiilor, care s-au cifrat la 84 miliarde lei in 2020, un an marcat de criza COVID 19, se situeaza ușor peste nivelul imprumuturilor noi accesate in anul 2019. Creditele private ocupa o pondere de aproape o treime in soldul creditului neguvernamental. In 2019, imprumuturile noi accesate de segmentul neguvernamental au totalizat 83,24 miliarde lei. Volumul creditelor noi acordate populației și companiilor reprezinta 30% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii decembrie 2020. Soldul creditului neguvernamental, care totalizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul creditelor noi acordate populatiei si companiilor reprezinta 30% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii decembrie 2020. Soldul creditului neguvernamental, care totalizeaza 282,4 miliarde lei la finele anului 2020, este calculat ca diferenta dintre totalul creditelor acordate populatiei…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, care s-au cifrat la 84 miliarde lei anul trecut, un an marcat de criza de sanatate COVID 19, se situeaza usor peste nivelul imprumuturilor noi accesate in anul 2019 si ocupa o pondere de aproape o treime in soldul creditului neguvernamental,…

- Creditele noi acordate de bancile din România populației și companiilor în plina pandemie s-au cifrat la 84 miliarde lei, peste nivelul împrumuturilor noi accesate în anul 2019. Volumul creditelor noi acordate populației și companiilor reprezinta 30% din soldul creditului neguvernamental…

- În primele zece luni ale anului 2020, bancile din România au acordat credite noi populației și companiilor în valoare de 67,42 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie, au transmis luni oficialii Asociației Române…

- In primele zece luni ale anului 2020, bancile din Romania au acordat credite noi populației și companiilor in valoare de 67,42 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie. Ponderea creditelor noi accesate de populație și companii, de…

- Bancile din Romania au acordat populatiei si companiilor credite noi in valoare de 67,42 miliarde lei, in primele zece luni ale anului 2020, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie, potrivit datelor transmise de Asociatia Romana a Bancilor (ARB).…

- In primele zece luni ale anului 2020, bancile din Romania au acordat credite noi populatiei si companiilor in valoare de 67,42 miliarde lei, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie, a anuntat luni Asociatia Romana a Bancilor (ARB). ”In…

- Romania are la dispoziție incepand de la 1 decembrie prima tranșa de 3 miliarde de euro din cadrul instrumentului SURE, prin care Comisia Europeana susține financiar companiile afectate de pandemie pentru a evita trimiterea in șomaj a angajaților.