Stiri pe aceeasi tema

- Prabusirea "iminenta" a unei mine de sare in Maceio, in nord-estul Braziliei, lasa sa se intrevada o imensa "tragedie urbana", au anunțat autoritatile, care au decis evacuarea populației din zona.

- Brazilia este lovita de un și a inregistrat cea mai ridicata temperatura din istorie. Recordul a fost atins duminica in orașul Aracuai, in statul Minas Gerais, din sud-estul Braziliei, au declarat oficialii brazilieni, potrivit BBC.Oficialii Institutului Național de Meteorologie (Inmet) au anunțat…

- Deși se plang ca este criza pe piața imobiliara, companiile din sectorul de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale au avut profituri combinate de peste 1 miliard de lei. Cifra de afaceri realizata de companiile din sectorul de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale a…

- Inundații in Brazilia: Cel puțin șapte persoane au muritCel putin sapte persoane au murit si alte trei sunt in continuare date disparute in urma ploilor abundente din sudul Braziliei, a anuntat duminica Apararea Civila, transmite agentia Xinhua, conform Agerpres. Ploile abundente s-au soldat…

- Aprobarile germane pentru exporturi de armament catre Israel au crescut in acest an de aproape zece ori fata de anul trecut, Berlinul tratand cererile de permise ca o prioritate, de cand militantii Hamas au atacat Israelul luna trecuta, a declarat miercuri o sursa guvernamentala germana, citata de Reuters,…

- Potrivit rapoartelor publicate pe site-ul bancii-mama, Alpha Bank Group din Grecia, profitul net realizat in perioada similara a anului trecut era de 31 milioane euro, astfel ca rezultatul net raportat in perioada ianuarie-septembrie 2023 este mai mare cu 10%. Activele totale ale bancii au ajuns la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de luni, cu o valoare a schimburilor de 63,48 milioane de lei (12,78 milioane de euro).Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,15%, pana la valoarea de 14.435,35 puncte, iar BET-Plus, care arata…

- Veniturile Greciei din turism au inregistrat un nou record in primele sapte luni din 2023, conform datelor oficiale, in timp ce exista o cerere solida pentru calatorii in perioada toamnei, inclusiv in noiembrie, informeaza publicatia Ekathimerini.