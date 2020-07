Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea Ministerului Muncii in perioada urmatoare va fi sa puna accent pe digitalizarea si pe simplificarea relatiilor dintre entitatile aflate in coordonarea ministerului si cei care au nevoie de serviciile acestora, a declarat ministrul de resort, Violeta Alexandru, cu ocazia lansarii Planului…

- Cheltuielile cu dobanzile in iunie 2020 sunt mai mici decat erau anul trecut in iunie, desi statul s-a imprumutat mai mult pentru a finanta cheltuieli mai mari, fapt care arata in increderea castigata, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, cu ocazia lansarii Planului National…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca Planul National de Investitii si Relansare Economica reprezinta un moment de turare a "motoarelor" pe calea relansarii economiei si a afirmat ca PSD a neglijat total asteptarile romanilor cand s-a aflat la guvernare. "A venit astazi momentul ca toate…

- UPDATE, ora 18:00 – Planul National de Investitii si Relansare Economica, document intitulat ‘Recladim Romania’, este prezentat miercuri de Guvern, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. In cadrul evenimentului de lansare, seful statului deschide seria alocutiunilor, fiind urmat de premierul Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor, miercuri, sa elaboreze pana la sfarsitul saptamanii proiectele de acte normative astfel incat, intr-o luna, sa existe instrumentele pentru punerea in practica a Planului National de Investitii si Relansare Economica "Acest plan va schimba strategia de…

- Mare anunț, mare, a facut premierul Ludovic Orban. Mult așteptatul program economic va fi prezentat miercuri, alaturi de Klaus Iohannis, a precizat, luni, premierul Ludovic Orban. „Prezentarea programului economic va avea loc miercuri, alaturi de președintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat.…

- Industria turismului va beneficia de un pachet de ajutor cu o componenta indreptata spre reducerea costurilor cu energia electrica a hotelurilor si restaurantelor si o componenta care vizeaza capitalul de lucru, respectiv granturi pentru finantarea cheltuielilor ce vor trebui facute pentru aranjarea…

