Apel de proiecte pentru digitalizarea IMM-urilor

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania incep, in martie 2024, sesiunea de inscrieri la fondurile europene de cate 500.000-3 milioane de euro pe proiect, pentru digitalizare, conform ghidului oficial al solicitantului, in cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliența…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat in valoare de 3 miliarde euro notificata de Romania, pentru investiții in energie eoliana și solara, cu scopul de a ajunge la o economie „zero net”. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor putea sa ia credite bancare cu garanții de stat și cu dobanzi subvenționate prin noul program IMM Plus 2024. Schema totalizeaza aproape 12,5 miliarde lei și a fost lansata in consultare publica de Ministerul Finanțelor, anunța un…

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- Vești bune pentru legumicultorii dambovițeni! Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro – echivalentul a 187 milioane lei, propusa de Romania pentru sprijinirea producatorilor de tomate si usturoi, in contextul razboiului din Ucraina. Schema a fost aprobata in…

- Comisia Europeana a aprobat cele doua scheme de ajutor de stat notificate de Romania și destinate fermierilor. Este vorba despre o prima schema de 241 de milioane de euro, in granturi directe, va merge catre producatorii de cereale de toamna si rapita, care intampina dificultati cu lichiditatile financiare.…

- Fermierii din Romania vor putea beneficia de granturi de la stat de maximum 280.000 de euro fiecare, pentru acoperirea dobanzii la credite bancare, printr-o schema de ajutor propusa de Ministerul Agriculturii, prin proiect de ordonanța de urgența. Schema de ajutor „Creditul Fermierului”, inițiata in…

- Organizațiile neguvernarmentale (ONG) din Romania vor putea obține fonduri nerambursabile de cate 25.000-70.000 EUR, sa-și cumpere calculatoare, softuri și alte mijloace IT, printr-o noua linie de finanțare care urmeaza sa se deschida in anul 2024, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența…