- Deputata USR Oana Toiu a anuntat, marti, ca a sesizat Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA), semnaland faptul ca primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, s-ar fi adresat printr-un „limbaj nepotrivit” unei adolescente minore insarcinate. Conform unui…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost criticat pentru o remarca nepotrivita facuta in timpul unei vizite la un centru social. Edilul recent eliberat din inchisoare i-a spus unei mame minore „ce faci, papușa?”. Mai mult, imaginea fetei a aparut pe pagina de Facebook a primarului, fara…

- In urma inspecției facute de Piedone in centrul de minori Cireșarii II, șefa centrului a fost demisa deoarece a permis ca o tanara de 15 ani sa iasa fara sa anunțe, iar acum este insarcinata. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a efectuat o vizita la un centru de minori numit Cireșarii…

- Ziua Globala a Iertarii, sarbatorita pe 7 iulie in fiecare an, e un bun prilej sa ne uitam la cei din jurul nostru. Asta a incercat și primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone, achitat in dosarul Colectiv pentru ca fapta nu exista, insa susține ca „iertarea ramane atributul lui Dumnezeu”. Redam…

- Cristian Popescu Piedone isi va putea relua mandatul de primar al Sectorului 5 al Capitalei, dupa ce subprefectul Bucurestiului Diana-Anca Artene a semnat ordinul privind lipsa motivelor care sa justifice mentinerea incetarii mandatului. Subprefectul Diana-Anca Artene a semnat ordinul prin care s-a…

- PUSL: S-a facut dreptate: primarul Piedone, achitatColegii lui Cristian Popescu Piedone din PUSL au salutat achitarea și eliberarea fostului primar al Sectorului 5 al Capitalei, care ar putea chiar reveni in funcție. CITESTE SI BREAKING NEWS Prefectul Capitalei: 'Voi emite ordinul de repunere…

- O angajata a DGASPC din București este acuzata ca a vandut bebelușul unei femei sarace, unei familii instarite din Ilfov, pentru suma de 10.000 de euro. Vișinel Balan, fost vicepreședinte al Autoritații pentru Protecția Copilului , solicita – pe Facebook – intervenția ministrului Gabriela Firea și…