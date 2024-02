Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Gheorghe, liderul de grup al consilierilor locali PNL din Primaria Sector 1, a declarat miercuri, 7 februarie, pentru Libertatea, ca a fost „o gluma nefericita”, care insa nu o viza pe Clotilde Armand.„Imi cer scuze pentru limbajul folosit, nu ma caracterizeaza. Era o discuție privata, ședința…

- Clotilde Armand , primarul Sectorului 1, il acuza pe consilierul local PNL Dinu Gheorghe, fiul lui Dinu Vama Gheorghe, ca a injurat-o intr-o ședința. „Astazi am convocat o ședința de Consiliu Local pentru votarea bugetului. In loc de argumente un consilier PNL Sector 1 a considerat ca trebuie sa ma…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, il acuza pe consilierul local PNL Dinu Gheorghe, fiul lui Dinu Vama Gheorghe, ca a injurat-o intr-o ședința. „Astazi am convocat o ședința de Consiliu Local pentru votarea bugetului. In loc de argumente un consilier PNL Sector 1 a considerat ca trebuie sa ma injure…

- Presedintele interimar al PNL Sector 1, George Cristian Tuta, a reactionat, miercuri, dupa ce doi consilieri locali si-au dat demisia din partid, precizand ca a cerut grupului PNL sa nu mai recurga la atacuri la persoana in ce o priveste pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1. "Doi consilieri…

- Se apropie alegerile, iar primarii incearca, rand pe rand, sa le prezinte alegatorilor ceea ce susțin ei ca au realizat. Clotilde Armand și-a prezentat bilantul, un adevarat pomelnic, dupa 3 ani la conducerea Primariei Sector 1, intr-o postare pe Facebook. ”Inainte sa privim spre ceea ce urmeaza in…

- Ședința ordinara a Consiliului Local Brașov de astazi are cateva sute de puncte pe ordinea de zi in care primarul Allen Coliban solicita majorarea semnificativa a taxelor și impozitelor in cazul imobilelor lasate in paragina sau care au faadele neingrijite. Intersant ca onor administrația USR a „uitat”…

- Ironii pe seama protestatarilor scoși de PSD Sector 3 in frunte cu Robert Negoița in fața Primariei Capitalei pemtru a-l huidui pe primarul Nicușor Dan, in cazul retrocedarii Parcului IOR . Toți aveau pancarte cu mesaje care conțineau virgula intre subiect și predicat. „Nu pot sa ma abtin, dar PSD ar…