Popa, primăria și… compania, percheziționați de poliția Giurgiu Luni dimineața, polițiștii din Giurgiu au efectuat percheziții la primaria comunei Stanești (Giurgiu), la locuința preotului din localitate și la sediul unei companii, intr-un caz legat de construcția unor troițe. Forțele de ordine au executat patru mandate de percheziție domiciliara, avand ca principale capete de acuzare abuzul in serviciu și falsificarea de inscrisuri. Poliția investigheaza modul in care primaria a realizat o serie de troițe. Se pare ca aceste cruci instalate in localitate ar fi costat 60.000 de lei și, deși ar fi fost construite de catre angajați ai primariei, fondurile ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

