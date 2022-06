Popă condamnat pentru prostituție infantilă; el punea adolescenții să stea goi Zicerea aia cu sa faci ce zice popa, nu ce face popa, nu e valabila numai la noi, ci și pe la alții. Un preot paroh din Palermo a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru prostituție infantila. Practic, conform rechizitoriului instantei de la Termini Imerese, inainte de liturghie și dupa inmormantari, popa avea nevoie de nițel clatit de ochi. Ca sa nu zic altfel. Cauta baieți adolescenți de 15, 16, 17 ani, din familii cu greutați financiare și-i punea sa se dezbrace. Iar el, virtual, ii urmarea și facea, tot virtual, sex cu ei. Favorurile de genul asta erau rasplatite de popa cu cațiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

