Stiri pe aceeasi tema

- Manuel Riva, unul dintre cei mai in voga DJ si producatori muzicali, revine in atentia noastra cu cel mai nou single al sau,”Slow Motion”, o noua colaborare cu Emy Perez. Piesa este o productie dance cu puternice influente pop, evidentiata de vocea puternica a lui Emy, care a scris versurile acestei…

- Billie Eilish a primit trofeul pentru piesa anului, ”Bad Guy”, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, intr-o gala care se desfașoara duminica noapte la Staples Centre in Los Angeles, relateaza mediafax.Cantareața care a adunat șase nominalizari la actuala ediție a premiilor Grammy a caștigat…

- Piesa combina stilul unic de productie muzicala a DJ-ului cu vocea pop suava a Mishei Miller. “Smoke Me” este scrisa si produsa de Nicoleta Darabana, Istrati Sergiu (Sasha Lopez), Felix – Dragos Popescu si Dorin – Marian Achim. Piesa este insotita de un videoclip de imagine, unde Misha Miller si Sasha…

- ALMA a reușit sa obțina succesul internațional la doar 16 ani. Nascuta in Bulgaria și pasionata de muzica de la 5 ani, artista compune muzica impreuna cu producatorul roman Monoir. Cea mai recenta piesa lansata se numește „Out of Control” și prezinta o latura diafana și visatoare a artistei. „Prin aceasta…

- Dupa ce a reușit sa atinga succesul international in mai puțin de un an, ALMA, artista din Bulgaria, in varsta de 16 ani, lanseaza noua ei piesa – „Out of Control”, in colaborare cu Virginia Records. “Out of Control” vine dupa debutul artistei cu piesa „Perfect” și single-ul „Don’t Know”. La scurt timp…

- Manuel Riva, unul dintre cei mai in voga DJ si producatori muzicali, revine in atentia noastra cu cel mai nou single al sau, “Longest Road”, o colaborare cu Robert Konstantin. Piesa este un dance electro evidentiat de vocea puternica a lui Emy. Manuel Riva este, in momentul de fata, unul dintre cei…