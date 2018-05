Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca mai sunt bani de pensii, el spunand ca sunt daca vor fi luati din alta parte. "Da, sunt pentru ca iei din alta parte. Daca ma intrebati daca sunt bani de pensii si peste 20 de ani, in ritmul asta…

- Intrebat daca este posibil sa se suspende, pe un termen de șase luni, plata contribuțiilor la Pilonul II de pensii, ministrul Finanțelor a raspuns: „Și doamna prim-ministru și domnul președinte Dragnea au spus foarte clar ca este un moment in care se face o analiza, o discuție pe toate posibilele scenarii.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat luni conducerea PSD-ALDE ca duce la distrugerea echilibrului economic și la distrugerea credibilitații externe a Romaniei. „Aproape tot ceea ce face puterea instalata dupa alegerile din 2016, duce la distrugerea credibilitații externe a Romaniei, la distrugerea…

- Deputatul Victor Ponta, copresedinte Pro Romania, spune ca, in cazul in care Guvernul va lua banii din pilonul II de pensii, va depune plangere penala. "Nu sunt de acord de principiu cu folosirea...

- Deputatul Victor Ponta, copresedinte Pro Romania, spune ca, in cazul in care Guvernul va lua banii din pilonul II de pensii, va depune plangere penala. "Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica (ce a facut recent Orban am spus deja ca este o prostie) - pentru decizii…

- Contribuțiile la pilonul II de pensii se suspenda. Propunerea apare intr-un proiect postat pe site-ul Executivului, la capitolul Program Legislativ 2018. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 iulie 2018 și va fi valabila pana la sfarșitul anului. UPDATE: Pilonul II, in perioada 1 iulie – 31 decembrie,…

- Liberalii acuza Guvernul ca vrea sa desfiinteze Pilonul II de pensii pentru a acoperi gaurile din buget si au lansat o campanie de informare "Opreste furtul lor. Sunt banii tai de pensie". "Lansam o campanie pentru cetatenii care contribuie la Pilonul II, pentru a-i avertiza ca guvernarea…

- Pilonul doi de pensii ar putea deveni opțional, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a recunoscut ca statul va face tot posibilul sa-i atraga pe oameni catre pilonul I, pe care-l gestioneaza complet.